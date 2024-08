Slitterhead: Story-Trailer beschert uns neue frische Eindrücke aus dem mysteriösen Horror-Titel

Der japanische Entwickler Bokeh Game Studio hat einen neuen Story-Trailer zum kommenden Horror-Schocker Slitterhead veröffentlicht. Dieser Trailer beschert uns neue Eindrücke von wichtigen oder vielleicht auch weniger wichtigen Charakteren des Titels.

Schon am 8. November wird Slitterhead auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs für Angst und Schrecken sorgen. Slitterhead spielt in der neonbeleuchteten Stadt Kowlong, in der Spielende die Rolle des körperlosen Wesens Hyoki übernehmen.

Ihr übernehmt die Rolle von menschlichen Körpern, um hirnfressenden Parasiten die Stirn zu bieten. Den sogenannten Slitterheads. Mit dem Blut der Menschen stellt ihr Waffen her, mit denen ihr die Slitterheads in rasanten Kämpfen bekämpft und zu anderen menschlichen Wirten wechselt, wenn ihr verwundet seid. Da weiß man gar nicht so recht, was schlimmer ist.

Bekannte Namen

Bereits Ende 2021 wurde Slitterhead erstmals angekündigt und sorgte mit seiner personellen Besetzung des neu gegründeten Entwicklerteams gleich für Aufsehen. Keiichiro Toyama steht nämlich federführend hinter dem Horror-Spiel. Er ist bekannt dafür, Silent Hill aus der Taufe gehoben zu haben. Mit Concept-Artist Miki Takahashi, Charakter-Designer Tatsuya Yoshikawa und Akira Yamaoka hat er weitere Genre-Experten versammelt.

Der Story-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio