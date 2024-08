Nachdem Nintendo seine Fans eingangs mit einem schaurigen Teaser rätseln gelassen hatte, um was für ein geheimnisvolles Projekt es sich bei „Wer ist Emio?“ handeln könnte, fiel die Art der Auflösung recht nüchtern aus. Dafür war die Freude aber groß, immerhin handelte es sich um die unerwartete Fortsetzung der „Famicom Detective Club“-Serie.

Mit dem 29. August 2024 hat „Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club auch schon ein Termin, der nicht mehr lang auf sich warten lässt. Besonders erfreulich: Im Vorfeld werdet ihr bereits die Chance bekommen, in den neuen Detektivfall reinzuschnuppern. Und zwar in Form einer Demo, die in drei Etappen veröffentlicht wird.

Der erste Teil der Demo wird Euch den Prolog und das erste Kapitel spielen lassen – und zwar ab dem 20. August. Dann folgt der zweite Teil mit dem zweiten Kapitel am 23. August. Und der letzte Teil lässt euch dann ab dem 28. August auf das dritte Kapitel los.

Damit seid ihr dann am Tag darauf – wenn „Emio“ erscheint – gleich in Stimmung. Ob sich der Fortschritt der Demo in die Vollversion übertragen lässt, bleibt aktuell noch unklar. Es wirkt aber recht wahrscheinlich.

Hierzulande winkt sogar – im Vergleich zu den Neuauflagen der ersten beiden Spiele – eine physische Edition*. Für 9.878 Yen, umgerechnet nur etwa 57,50 Euro, seid ihr alternativ auch mit der Japan-exklusiven Collector’s Edition dabei. Die Produktseite bei Play-Asia* findet ihr hier.

Trailer zur Demo

Bildmaterial: Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club, Nintendo