Neues Cozy-Game lässt Popcorn an Pflanzen wachsen und Kühe Schokomilch geben

Freunde von Cozy-Games und Landwirtschafts-Simulationen dürfen sich auf neue gemütliche Abenteuer freuen. Everbloom heißt das neue Werk von Torbie, einem Studio ehemaliger Astroneer-EntwicklerInnen, welches via Steam für den PC erscheinen wird. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch nicht fest.

In der Welt von Everbloom sind leckere Lebensmittel im Laufe der Zeit verloren gegangen. Als Neuankömmling in einer Stadt besteht es eure Aufgabe nun darin, diese wiederzuentdecken und der Welt ihren Geschmack zurückzubringen. Auf ganz besondere Weise.

Noch relativ normal: Wie in dem Genre üblich, könnt ihr euren eigenen Hof bauen, diesen nach eurem eigenen Stil anpassen, verschiedene Pflanzen anbauen und Tiere pflegen sowie sich mit den Dorfbewohnern anfreunden.

Das Alleinstellungsmerkmal

Das Alleinstellungsmerkmal von Everbloom sind kuriose Kreuzungen, die zu skurrilen Tieren und Pflanzen führen. „Manchmal muss man seine Paprikaschoten in Brand stecken, um sie schärfer zu machen“, deutet die Steam-Seite an. In der Selbstvorstellung bei Reddit gibt es weitere Details.

„Der Blick über den Tellerrand wird belohnt – wenn du deine Maissamen mit Butter tränkst, kannst du Popcorn direkt an der Pflanze wachsen lassen. Es ist eine Welt, in der das Füttern von Schokoriegeln an Kühe zu Schokoladenmilch führen kann“, so die Macher.

Natürlich dürfen anschließende Dates und Romanzen mit den Dorfbewohnern auch nicht fehlen. Dabei werdet ihr die Möglichkeit haben, den Titel sowohl im Einzelspieler- und als auch im Multiplayer-Modus mit bis zu vier SpielerInnen zu spielen.

Die Steam-Seite zu Everbloom findet ihr hier, dort könnt ihr euer nächstes Cozy-Game jetzt auf die Wishlist packen. Dort findet ihr gleichzeitig noch einige weitere Details zum Spiel.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Reddit, Bildmaterial: Everbloom, Torbie