Am morgigen 20. August wird Nintendo eine neue Ausgabe von Nintendo Direct ausstrahlen. Bevor ihr nun aber in Jubel ausbrecht, solltet ihr eure Erwartungen herunterfahren.

Um neue Videospiele soll es bei der rund 10-minütigen Ausgabe nämlich nicht gehen und auch mit Neuigkeiten zum Switch-Nachfolger dürft ihr nicht rechnen. Stattdessen wird sich die knappe Direct-Ausgabe dem Nintendo Museum widmen, wie man in einem entsprechenden Tweet mitteilt.

Das soll nämlich in diesem Herbst in Kyoto eröffnet werden – konkret in Uji City. Was das Nintendo Museum bereithalten wird? Das ist bis dato nicht bekannt – ein Umstand, der sich dann mit der morgigen Nintendo Direct ändern dürfte.

Naheliegend erscheinen aber Ausstellungen diverser vergangener Produkte aus eigenem Hause – aller Voraussicht nach mit Fokus auf die eigene Videospiel- und Konsolengeschichte. Gut möglich aber, dass auch Nintendos Anfänge beleuchtet werden. Morgen wissen wir mehr, wenn die Direct-Ausgabe um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf Sendung geht.

Bildmaterial: Nintendo