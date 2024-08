Dragon Age: The Veilguard enthüllt Sammleredition ohne Spiel und den konkreten Termin

Nach einigen Gerüchten um baldige Neuigkeiten haben Electronic Arts und Bioware jetzt den konkreten, mit Spannung erwarteten Veröffentlichungstermin zum neuen Dragon Age: The Veilguard enthüllt. Das neue RPG erscheint demnach am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam, EA-App und im Epic Games Store.

Wie so oft geht mit dieser Bekanntgabe auch der Start der Vorbestellphase einher. Ab sofort könnt ihr euch eine standardmäßige Handelsversion für PS5* oder Xbox Series* bei Amazon vorbestellen. Darüber hinaus winkt eine Deluxe Edition* mit zusätzlichen kosmetischen Items.

Darüber hinaus winkt eine Sammleredition namens „Rook’s Schatzkiste, die zahlreiche physische Boni bietet. Darunter beleuchteten Lyriumdolch, Rooks Kartendeck mit Ingame-Designs und mehr. Allerdings: nicht das Spiel. Publisher sparen sich damit die Herstellung unterschiedlicher Sammlereditionen für PS5, Xbox und PCs. Diese Sammleredition gibt es exklusiv im Bioware-Store.

In Dragon Age: The Veilguard schlüpfen Fans in die Rolle des Protagonisten Rook, der den eigenen Vorlieben nach individuell angepasst werden kann. Rooks Aufgabe ist es, seine Gruppe zu vereinen und zu dem Helden zu werden, den Thedas benötigt – in einer Zeit, in der Legenden geboren oder aber erschlagen werden.

„Sei, wer du sein willst, in einer Welt, die es zu retten lohnt. […] Wir können es kaum erwarten, dass du dich ausrüstest, deine Gruppe vereinst und dich an Halloween in Thedas auf ein weiteres aufregendes Abenteuer begibst“, sagt John Epler, Creative Director von Dragon Age: The Veilguard.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Age: The Veilguard, Electronic Arts, BioWare