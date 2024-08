Legacy of Kain ist mit Neuauflage zurück, aber die Plattform besitzt ihr wohl nicht

Eine Rückkehr von Legacy of Kain beschäftigt Fans der Reihe schon lange und seit der Comic Con in San Diego hat die Sache weiter Fahrt aufgenommen. Und jetzt kommt es wirklich so: Legacy of Kain ist zurück.

Die Legacy of Kain Collection erscheint schon im kommenden Monat, aber wahrscheinlich nicht für die Plattform eurer Wahl. Oder gehört ihr zu den vergleichsweise zahlenmäßig geringen, stolzen Evercade-Besitzern? Wenn nicht: das kann man ja ändern.

Die Legacy of Kain Collection ist nämlich als die neueste Giga Cart für Evercade vorgestellt worden. Startet euer Abenteuer durch Nosgoth als Kain, der wieder zum Leben erweckt wurde, um sich an denen zu rächen, die ihn getötet haben. Blood Omen: Legacy of Kain ist ebenso in der Sammlung enthalten wie Legacy of Kain: Soul Reaver, in dem ihr als Raziel eure Rachegelüste an eurem ehemaligen Meister stillen wollt.

Beide Spiele werden in ihren 32-Bit-Konsolenversionen enthalten sein und sind dank der Giga Cart beide auf der gleichen physischen Cartridge. Außerdem liegt ein farbiges Handbuch bei, in dem beide Spiele detailliert erklärt werden. Die Veröffentlichung erfolgt im September 2024 zu 24,99 Euro.

Evercade hat darüber hinaus übrigens auch die The Bitmap Brothers Collection 2 angekündigt. Das Evercade gibt es inzwischen in verschiedenen Farben und Formen, darunter das Evercade VS Starter Pack* mit einer Multi-Game-Cartridge und als Handheld, Evercade EXP* – wobei die Cartridges mit allen Geräten kompatibel sind. In diesem Jahr erscheint außerdem ein Arcade-Bartop mit Evercade Alpha.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Blaze Entertainment, Legacy of Kain: Soul Reaver, Crystal Dynamics