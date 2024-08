The Seven Deadly Sins erhält neue Videospiel-Adaption und sie ist schon erhältlich

Netmarble hat in dieser Woche The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure an den Start gebracht. Die neueste Videospiel-Adaption zur beliebten Manga- und Anime-Serie ist ab sofort für Mobilgeräte erhältlich. Aus diesem Anlass seht ihr unten einen neuen Trailer zur Veröffentlichung.

Das neue Spiel möchte euch in einer Idle-RPG-Welt „voller epischer Abenteuer und beliebter Charaktere“ aus der Reihe begrüßen. Inspiriert ist das Idle-RPG konkret von Grand Cross, dem mobilen RPG zur Serie, das laut Netmarble von 60 Millionen Fans weltweit gespielt wird.

The Seven Deadly Sins: Idle Adventure biete ein „unterhaltsames Spielerlebnis“ mit einer „Vielzahl von Inhalten, einem einfach zu spielenden One-Tap-Draw-System“ und der Möglichkeit, die Lieblingscharaktere zu sammeln und zu pflegen. Die erste Resonanz beim Blick in den App Store: nicht so schlecht. Aktuell steht Idle Adventure nach fast 150.000 Rezensionen bei 4,4 Sternen.

Zum Launch lockt Idle Adventure natürlich mit zahlreichen Boni. Bis zum 27. August gibt es höhere Chancen für einige Draws, es gibt Login-Boni und tägliche Missionen. Außerdem gibt es die Belohnungen für Vorabregistrierungen. Zuletzt veröffentlichte Netmarble das viel beachtete Solo Leveling: Arise für Mobilgeräte.

Der Werbe-Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure, Netmarble