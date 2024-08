Final Fantasy: Wieso Fans auf eine neue Ankündigung bei der Gamescom hoffen

Die Gamescom steht bevor und sind wir mal ganz ehrlich: Wir lieben die Messe, den Trubel, die Games, die Freunde, die wir dort treffen und die Halle 10.2. Aber für die ganz großen Ankündigungen taugt die Messe eigentlich nicht. Die sind seit jeher eher im Juni angesiedelt als im August.

In der Final-Fantasy-Community ist man in diesen Tagen aber trotzdem gespannt. Es gibt nämlich ein paar Indizien und Gerüchte, die für eine Ankündigung zur Serie im Rahmen der Messe in Köln sprechen.

Am wahrscheinlichsten ist demnach eine Ankündigung rund um Final Fantasy XVI – hier stehen gleich zwei zur Wahl. Dass Square Enix dem Spiel endlich seinen konkreten PC-Termin verpasst, wäre mehr als überfällig und würde kaum als Überraschung gelten.

Die Ankündigung einer Xbox-Portierung hingegen wäre schon aufsehenerregender. Hier hat der vermeintliche und oft zitierte „Insider“ NateDrake mal wieder eine Spur gelegt. So sei Final Fantasy XIV für Xbox nur eine Frage der Zeit – die Umsetzung kommt. Naoki Yoshida hatte schon vor Monaten „andere Plattformen“ nach dem PC in Aussicht gestellt.

Als Zeichen dafür, dass in Sachen „Final Fantasy XVI“ irgendeine Bewegung drin sein muss, werten Fans einen Tweet von Synchronsprecher Stewart Clarke. Die englische Stimme von Dion Lesage kommt zur Gamescom und kündigt diesen Auftritt bei Twitter ein wenig geheimnisvoll an: „Excited for Gamescom this year for absolutely no reason“, dazu gibt es ein „Große-Augen-Emoji“. Hmm.

Abseits von Final Fantasy XIV hat Square Enix keine konkreten Pläne für die Messe vorgestellt. Es gibt keine dedizierten weiteren Stände und auch keine Bühnenshows. Bliebe die Opening Night Live, bei der Gäste wie Synchronsprecher gern gesehen sind. Wir werden sehen.

Eine weitere, allerdings ungleich unwahrscheinlichere Hoffnung, hegen Fans in Bezug auf Final Fantasy XIII. Hier gab es kürzlich einen offiziellen Tweet von Square Enix, in den Fans allerdings wahrscheinlich etwas zu viel hineininterpretieren.

