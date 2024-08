Neuer Dino-Shooter könnte Balsam für die Seelen von Dino-Crisis-Fans sein

Die Lücke, die Dino Crisis in Fan-Herzen hinterlässt, bleibt weiter groß. Der Stachel nach der einige Sekunden lang sehr vielversprechenden Ankündigung von Exoprimal sitzt auch noch tief. Kürzlich gewann Dino Crisis eine Fan-Umfrage zur meistgewünschten Fortsetzung seitens Capcom. Vielleicht kann ein anderes Spiel jetzt in die Bresche springen und ein bisschen Balsam für die Dino-Shooter-Seele sein.

Wenngleich: Vorschusslorbeeren hat sich Son and Bone noch nicht verdient. Hinter dem neuen Dino-Shooter steckt das Studio von TeamKill Media, die sich zuletzt für den eher durchschnittlich bewerteten Horror-Titel Quantum Error (42 bei OpenCritic) verantwortlich zeigten. Aber: neues Spiel, neue Chance.

Jetzt präsentiert man einen neuen Gameplay-Trailer zu Son and Bone, das exklusiv für PS5 erscheinen soll. Und zwar „sehr, sehr bald … wirklich“, wie der Trailer verspricht. Es verschlägt euch in die Welt von Sheriff Sam Judge, der in Patchwork, Montana für Recht und Ordnung sorgt. Dort wird eine Farm von Banditen überfallen und Sam Judge schreitet zur Tat, um Gerechtigkeit walten zu lassen.

Mit Dinos hat er dabei nicht gerechnet. Doch er findet sich aufgrund mysteriöser Ereignisse plötzlich in einer Welt wieder, in der es von den prähistorischen Kreaturen nur so wimmelt. Na, dann eigentlich doch lieber Banditen, oder? Jetzt heißt es: überleben und zurück in die Heimat finden.

In einem „rasanten Ego-Shooter“ möchten die Macher alte und moderne Mechaniken verbinden und eine große Vielfalt an Dinosauriern bieten, vom Raptor bis zum T-Rex. Gegen die kämpft ihr mit einer großen Auswahl an Waffen aus verschiedenen Epochen.

Puzzles und Rätsel, wie man sie aus Dino Crisis, scheint es allerdings weniger zu geben. Insofern scheint Son and Bone näher an Turok zu sein, oder? Das sieht man wohl auch bei Entwickler TeamKill Media so. Der Twitter-Account zum Spiel verpasst Tweets regelmäßig mit einem #Turok-Hashtag.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Son and Bone, TeamKill Media