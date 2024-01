Das war … Kalenderwoche 2/2024

Gerüchte und Klassiker bei Nintendo sowie die nahe und ferne Zukunft von Final Fantasy gaben einiges zu reden. Nach dem Trailer-Rückblick findet ihr zum Schluss auch noch ein neues Review und eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Viele Fans wünschen sich schon lange die Rückkehr von Xenoblade Chronicles X. Nun gibt es wieder einmal ein entsprechendes Gerücht. Das Remake soll für den Switch-Nachfolger erscheinen. Zudem gibt es einen Medienbericht, dass Nintendo in Zukunft mehr auf externe Entwickler setzen soll. Nächste Woche gibt es zunächst einen Retro-Schub bei Nintendo Switch Online mit Golden Sun und Golden Sun: Die vergessene Epoche.

Mit einem Augenzwinkern hat Square Enix in die Zukunft von Final Fantasy geblickt. Schon bald dürfte jedoch Final Fantasy XVII ein Thema werden. Der nächste Halt ist bekanntlich Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Hier könnt ihr mit etwas Glück in der nächsten Woche in Berlin bereits eine Demo spielen.

Für Aufsehen sorgte auch eine Szene aus dem kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Diese deutete nämlich an, dass die Reihe nun eine erste Protagonistin aus der LGBTQ+-Community erhalten könnte.

Erfreulicherweise erhält die Visual Novel Date A Live: Ren Dystopia (PC) endlich eine Lokalisierung. Zum Action-RPG SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) kennen wir nun das Veröffentlichungsdatum, es gibt auch eine Collector’s Edition. Der zugehörige Anime zeigte sich im ersten Trailer. Bereits nächste Woche könnt ihr mit Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC) in den Early Access starten. Bereits verfügbar ist die Demo zu Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC). Ebenfalls noch eine Demo gibt es zum anstehenden Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), aber auch schon den Launchtrailer. Mit Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom ist außerdem eine Otome-Sammlung für Switch unterwegs. Bei der CES 2024 zeigte Sony erste Szenen aus dem Film Gravity Rush und Material zu einem Projekt zu Patapon, welches bisher nicht angekündigt ist.

Nintendo stellte die neuen Features aus Mario vs. Donkey Kong (Switch) ins Zentrum. Um die Erkundung ging es hingegen bei Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series) von Vanillaware. Erneut ein Gameplay-Video gibt es zu Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC), dieses Mal geht es um den Illusionisten. Noch im Januar steht Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) an, so ging es in den letzten Tagen um die Geschichte, Panda sowie Alisa. Gleichentags erscheint Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), auch hier gibt es mehr Gameplay. Von Lancarse erreichten uns erste Gameplay-Eindrücke aus dem Dungeon-RPG Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories (PS4, PS5, Switch, PC). Bereits Anfang Februar können wir uns auf KONOSUBA – God’s Blessing on This Wonderful World! Love for These Clothes of Desire! (PS4, Switch, PC) freuen.

Erst im Herbst steht nun das narrative Adventure Last Time I Saw You (PS5, Switch, Xbox Series, PC) an. Viele neue Eindrücke konnten wir aus Dungeons of Hinterberg (Xbox Series, PC) gewinnen. Ab sofort erhältlich ist Devil May Cry: Peak of Combat (Mobil). Die DLC-Bonusepisode für Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) ist ebenso verfügbar. Drei Neulinge bereichern seit wenigen Tagen One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) und bei Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) läuft derzeit eine Kollaboration mit SPY x FAMILY CODE: White. Fans von Retro-Konsolen erhalten mit THE400 Mini neues Futter.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES steht irgendwo zwischen Märchen und Albtraum. Das schöne Adventure Little Goody Two Shoes (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) überzeugt nämlich mit der Präsentation, hat aber auch einige gewichtige Schwächen.

In unserer aktuellen Kolumne widmen wir uns Xbox. Hier bahnt sich nämlich ein Identitätsproblem an. Ist die Konsole bald kein Muss mehr?