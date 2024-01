Die neue Konosuba-Visual-Novel „Love for These Clothes of Desire“ erscheint im Westen

Publisher pQube Games bringt KONOSUBA – God’s Blessing on This Wonderful World! Love for These Clothes of Desire! am 8. Februar 2024 in den Westen. Die Visual Novel erscheint für PS4, Nintendo Switch und PC-Steam. Für Switch wird es eine Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Gefeiert wird mit einem neuen Trailer.

Verbringe turbulente Tage mit dem wiedergeborenen Abenteurer Kazuma und seinen unglücklichen Begleiterinnen. Mach dich bereit für Waifus, Verkleidung und Ressourcenmanagement und für eine Isekai-Komödie, die nicht von dieser Welt ist! Begleite Kazuma und Co. bei der Entdeckung einer mysteriösen „Schwarzen Tafel“, die einen Fluch mit sich bringt, der ihrer Persönlichkeit entgegengesetzt ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: KONOSUBA – God’s Blessing on This Wonderful World! Love for These Clothes of Desire!, pQube