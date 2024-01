Nintendo will Spiele offenbar häufiger auch von dritten Studios entwickeln lassen

Laut einem Bericht von GamesIndustry prüfe Nintendo Partnerschaften mit neuen Studios, die Spiele auf Basis von Nintendo-IPs entwickeln sollen.

An sich nichts Neues. Nintendos Partnerschaften mit Drittanbietern bestehen bereits seit vielen Jahren, wie zum Beispiel mit MercurySteam, das sich mit 2D-Metroid-Projekten wie zuletzt Metroid Dread befasst. Dann wäre da WayForward, das sich um die Advance-Wars-Remakes für Switch kümmerte. Und die Zelda-IP ging auch mal an Brace Yourself Games, das Ergebnis: „Cadence of Hyrule“, ein gelungenes Rhythmus-Abenteuer. Nicht zuletzt überließ man Super Mario einst Ubisoft für eine schräge Rabbids-Zusammenarbeit.

Manchmal wird aus einem langjährigen externen Partner dann selbst ein Nintendo-Studio, so wie zuletzt im Falle von Next Level Games. Das kanadische Studio hatte zuvor unter anderem Luigi’s Mansion 2 entwickelt und war 2021 gekauft worden.

Doch Nintendo ist insgesamt dennoch bekannt dafür, sehr behütsam mit seinen Marken umzugehen und „Außenstehende“ nur zögerlich teilhaben zu lassen. GamesIndustry berichtet jedoch, dass drei Studios derzeit „tief im Gespräch über die Entwicklung von Spielen auf Basis von Nintendo-Marken“ seien.

Der vollständige Auszug:

Ich weiß auch, dass Nintendo sich aktiv mit unabhängigen Entwicklern trifft, um neue Partner zu finden. Ein Teil davon dreht sich um die Veröffentlichung von Indie-Spielen, was Nintendo von Zeit zu Zeit tut, aber es sucht auch nach Studios, die an einigen seiner IPs arbeiten könnten. Nintendo arbeitet regelmäßig mit Drittteams zusammen, darunter Bandai Namco, Team Ninja, PlatinumGames, MercurySteam, WayForward und Grezzo. Aber das Unternehmen möchte diesen Kader erweitern, und ich kenne drei Studios, die intensiv über die Entwicklung von Spielen auf Basis von Nintendo-Marken diskutieren.

Um welche Entwickler es sich dabei handeln soll, wird nicht aufgelöst. Es bleibt also abzuwarten, ob mögliche Kollaborationen in Zukunft auf offiziellem Wege an die Öffentlichkeit gelangen. Und natürlich auch, in welchem Umfang diese Kollaborationen stattfinden.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft