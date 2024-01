Final Fantasy XVII soll Grenzen sprengen und dafür braucht es ein neues Team, glaubt Yoshida

Naoki Yoshida von Square Enix ist der Meinung, dass Final Fantasy XVII von jemand Neuem geleitet werden sollte, um ein Spiel „mit Herausforderungen zu entwickeln, die zur heutigen Welt passen“.

Naoki Yoshida wurde von Shuhei Yoshida von Sony im Game Maker’s Notebook-Podcast der Academy of Interactive Arts & Sciences interviewt und diskutierte offen die Entwicklung von Final Fantasy XIV und XVI sowie die Zukunft der Serie.

Auf die scherzhafte Frage, ob er bei Final Fantasy XVII die Zügel in die Hand nehmen würde, antwortete Yoshida, dass noch nichts entschieden sei. „Ich hatte die Gelegenheit, an zwei davon zu arbeiten, XIV und XVI, also ist es vielleicht Zeit für jemand Neues, anstatt die gleichen alten Leute sich mit dem nächsten befassen zu lassen“, so Yoshida.

„Ich denke, in gewisser Weise wäre es gut, in die Zukunft zu blicken und eine jüngere Generation mit jugendlicheren Sensibilitäten einzubeziehen, um ein neues FF mit Herausforderungen zu schaffen, die zur heutigen Welt passen.“

Yoshidas Rat an das künftige Team von Final Fantasy XVII

Wer auch immer beim nächsten Teil Regie führen wird, dem rät Yoshida: „Sehen Sie sich einfach an und schreiben Sie zunächst nieder, was Ihrer Meinung nach der unterhaltsamste FF ist, bevor Sie zu sehr darüber nachdenken.“

„Bei Final Fantasy geht es darum, das bisher Dagewesene infrage zu stellen“, sagt er. „Und auch wenn ich sicherlich nicht vorhabe, mich mit den älteren Spielen zu streiten, denken wir alle bei ‚Final Fantasy‘-Spielen: ‚Meins wird am meisten Spaß machen!‘“

Was die Richtung betrifft, in die das nächste Spiel gehen könnte, witzelte Yoshida, dass es sowohl Echtzeit-Action als auch rundenbasierte Schlachten haben könnte (was auf eine Spaltung in der Community anspielt). Oder – als alternatives Extrem – könnte es sich ganz auf die Wurzeln beziehen und rundenbasierte Pixelkunst anbieten.

Dann antwortet er aber ernster: „Ich würde mir wünschen, dass Square Enix diese gesammelten Erfahrungen [von XVI] nutzt, um uns weiterhin im Action-Genre herauszufordern und das zu machen, was wir noch nicht gemacht haben, mit noch mehr Storytelling, Emotionen und Wirkung.“

„Wird unser nächstes Spiel ein weiteres gewichtiges, ernstes Fantasy-Spiel oder vielleicht eine großartige Abenteuergeschichte für ein jüngeres Publikum sein?“, fragt er, bevor er zu dem Schluss kommt, dass es „mehr Spaß macht, die Grenzen zu überschreiten“.

via Eurogamer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.