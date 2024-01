Eine verfluchte Liebesgeschichte: Last Time I Saw You zeigt sich im neuen Trailer

Publisher Chorus Worldwide und Entwickler Maboroshi Artworks haben einen neuen Trailer zu Last Time I Saw You veröffentlicht. Mit diesem geht auch eine Verschiebung des narrativen Adventures einher. Statt Sommer plant man jetzt mit dem Herbst 2024. Außerdem soll das handgezeichnete Abenteuer nur noch für PS5, Xbox Series, Switch und PCs erscheinen. Die PS4- und Xbox-One-Versionen seien nicht mehr geplant, erklärte Chorus Worldwide gegenüber Gematsu.

Der Gründer von Maboroshi Artworks ist übrigens Juan Fandiño, der Art-Director von Yumi Nikki: Dream Diary. Last Time I Saw You erzählt eine Geschichte über eine verfluchte Liebe und spielt im Japan der späten 80er-Jahre.

Begleite den 12-jährigen Ayumi durch die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens in einer lebendigen Welt voller Umweltzerstörung und emotionaler Turbulenzen. Begegne dem mysteriösen Mädchen, das ihn in seinen Träumen verfolgt, und erkunde ihre Verbindung zu dem Taifun, der das Land verwüstet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Last Time I Saw You, Chorus Worldwide, Maboroshi Artworks