Devil May Cry: Peak of Combat will euch ab heute mit typischer DmC-Action überzeugen

Mit einem neuen Trailer weist NebulaJoy auf die heutige Veröffentlichung von Devil May Cry: Peak of Combat hin. Das Musikvideo mit dem Titel „Fire Inside“ wurde von Casey Edwards komponiert, dessen Songs „Devil Trigger“ und „Bury the Light“ zu Klassikern in der DmC-Szene geworden sind. Auch diesmal bleibt Edwards seinem charakteristischen Heavy-Metal-Stil treu.

Das neue Musikvideo präsentiert nicht nur den Song, sondern natürlich auch aus dem Mobile-Game, das jetzt für iOS- und Android-Geräte kostenlos erhältlich ist. Devil May Cry: Peak of Combat ist ein von Capcom autorisierter und überwachter Serien-Ableger, der Charakter und Fähigkeiten der Reihe einfangen soll.

Erfahrt alles Weitere auf der offiziellen Website.

Musikvideo „Fire Inside“:

Der neue Launchtrailer:

Bildmaterial: Devil May Cry: Peak of Combat, NebulaJoy, Capcom