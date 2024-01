Final Fantasy VII Rebirth: Gameplay-Clip zeigt Schnellreise und lässt euch die Ladezeit beurteilen

Mit einem kurzen Gameplay-Clip stellt Square Enix in den sozialen Medien das Schnellreise-Feature in Final Fantasy VII Rebirth vor. Ihr könnt die Schnellreise nutzen, um euch sofort an bestimmte Orte wie Städte und Chocobo-Ställe zu teleportieren, erklärt Square Enix dazu. Wenn ihr euch verlaufen habt, könnt ihr an euren Startpunkt zurückkehren.

Ihr könnt euch das Video hier bei Twitter ansehen. Im Video seht ihr dabei auch einen ausführlichen Blick auf die riesige Karte. Und nebenbei dürft ihr auch die Ladezeit beurteilen. Handgezählte etwa vier Sekunden dauert die Schnellreise zurück nach Kalm.

Eine spielbare Demo könnt ihr demnächst bei einem Community-Event in Berlin anspielen, allerdings werden die Tickets verlost. Ob die Demo noch im PlayStation Store erscheint, ist offen. Falls ihr sowieso schon sicher seid, könnt ihr „Rebirth“ auch vorbestellen:

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix