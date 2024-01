Demo und Launchtrailer zu Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht

Entwickler und Publisher Ubisoft hat kürzlich neuen Launchtrailer zum Prinzen-Abenteuer Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht. Der Titel erscheint am 18. Januar für PlayStation, Xbox, Switch und PCs.

Mit der Veröffentlichung der Demo, die ab sofort verfügbar ist, sind auch die Reviews online gegangen. Und der Prinz überzeugt in fast allen Belangen, bei OpenCritic steht ein starker Durchschnitt von 87 in den Büchern!

Zurück zu den Wurzeln der Reihe

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wurde das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft