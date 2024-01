Palworld: Die Jagd auf die Pals im „Pokémon für Erwachsene“ beginnt noch im Januar

Pocketpair hat mitgeteilt, dass man am 19. Januar 2024 mit Palworld in den Early-Access startet. „Pokémon mit Waffen“, so wurde Palworld in der Vergangenheit gerne bezeichnet. Der Early-Access beginnt bei PC-Steam und auf Xbox, das sind auch die Zielplattformen für die Vollversion. Palworld wird außerdem im Xbox Game Pass an den Start gehen.

In dem Survival-Crafting-Game mit offener Spielwelt geht es um mehr, als Pokémon zu fangen. Bis zu 32 Spielende bevölkern die Welt, in der die Pals leben, und können sie während ihres Abenteuers für sie arbeiten lassen. Sie übernehmen die Produktion, Anbau, das Kochen und mehr in eurer Basis.

Pals sind natürlich auch eure Begleiter auf dem Abenteuer durch diese Welt. Über 100 dieser Pals soll es geben, darunter auch einige sehr seltene. Manche können fliegen, andere Waffen benutzen. Weitere sollen in zukünftigen Updates hinzugefügt werden.

Is this game a scam?

Der Early-Access ist zunächst für eine Dauer von einem Jahr angesetzt. Die Kernmechaniken sind bereits implementiert und im Jahresverlauf sind natürlich zahlreiche Updates versprochen. Eine Roadmap möchte man kurz nach dem Start zur Verfügung stellen. Im Early-Access kostet Palworld 29,99 US-Dollar.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Zu Beginn der Palworld-Geschichte hatte der ein oder andere womöglich nicht geglaubt, dass dieses Spiel mal erscheinen könnte. „Is this game a scam?“ – Diese Frage beantwortet Pocketpair im neuen FAQ bei Steam anlässlich des Early-Access-Starts.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Palworld, Pocket Pair