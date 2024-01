Nach über drei Jahren wird Date A Live: Ren Dystopia doch noch lokalisiert

2020 hat Compile Heart die romantische Visual Novel Date A Live: Ren Dystopia in Japan für PS4 veröffentlicht. Damals urteilten wir, dass es für eine Lokalisierung gar nicht so schlecht aussehen würde, denn immerhin hatte man zu dieser Zeit auch Date A Live: Rio Reincarnation im Westen veröffentlicht. Doch um Ren Dystopia blieb es anschließend ruhig. Bis heute!

Idea Factory gibt nun bekannt, dass man Date A Live: Ren Dystopia 2024 für PC-Steam veröffentlichen wird. Wieso es keine Konsolenversion gibt, bleibt ein Geheimnis. Es handelt sich um die erste offizielle Lokalisierung des Spiels.

Die Veröffentlichung bei Steam wird auch die zwei Audio-Dramen Natsumi Encounter und Origami Friendshop bieten, ebenso wie eine Short-Novel namens Ren Masques. Diese zusätzlichen Inhalte gibt es in der Digital Deluxe Edition, neben einigen weiteren Boni.

Date A Live ist eine beliebte Light-Novel-Serie von Fujimi Fantasia Bunko und Ren Dystopia ist nicht die erste Videospiel-Adaption. Ren Dystopia bietet eine Bibliothek, in der man Informationen über die Charaktere und eine Ansammlung der Fachausdrücke mit Erklärung findet. Spieler erhalten so ein besseres Verständnis der Welt aus Date A Live.

Die Geschichte von Ren Dystopia

Eine Nacht, die er mit allen verbringt, ereignislos wie immer. Shido hat einen merkwürdigen Traum. In der Dunkelheit hört er eine Stimme. Als er am nächsten Morgen erwacht, befindet sich eine unbekannte Schachtel neben ihm, auf der eine Schlange abgebildet ist. Zuerst geht er davon aus, dass sich eine Person einen Scherz erlaubt hat und will den Inhalt mit den anderen überprüfen. Doch dann, als er die Box öffnet …

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Date A Live: Ren Dystopia, Compile Heart, Idea Factory