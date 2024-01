Like a Dragon: Infinite Wealth könnte erste Protagonistin mit LGBTQ+-Hintergrund haben

Die Yakuza- bzw. „Like a Dragon“-Serie präsentierte sich in der Vergangenheit sehr integrativ und bot jede Menge Nebenquests mit positiven Ansichten zu verschiedenen Sexualitäten und Hintergründen. Der langjährige Protagonist der Serie, Kazuma Kiryu, zeigte sich zweifelsohne häufig bemüht, die Ausgegrenzten und Unterdrückten zu unterstützen.

Die Repräsentation der LGBTQ+-Community blieb allerdings etwas auf der Strecke. Ein Umstand, der sich mit dem anstehenden Like a Dragon: Infinite Wealth nun ändern könnte. Ein kurzer Clip aus einem neuen Video von Noisy Pixel deutet nämlich an, dass Geomijul-Anführerin und frisches Partymitglied Seonhee bisexuell oder lesbisch sein könnte.

In besagter Szene scheint Seonhee Nanba und Kiryu dafür zu tadeln, dass sie nicht wussten, dass „Frauen auch andere Frauen ansehen“ und dass sie selbst „sofort am Start wäre“. Dieser einzige Satz ist keine direkte Bestätigung, da die Serie das Thema gelegentlich gern umschifft. Aber er reicht aus, um die Fans davon zu überzeugen, dass Entwickler Ryu Ga Gotoku Studios Seonhee zur ersten Protagonistin der Serie gemacht hat, die Teil der LGBTQ+-Community ist.

Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass die Fans die ganze Situation falsch interpretieren, indem Seonhee sich einfach in die Lage einer anderen Person versetzt, die entweder bisexuell oder lesbisch ist. Wir sehen hier nicht den Gesamtkontext der Szene. Nun, lang müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir Genaueres wissen.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs.

via The Gamer, Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio