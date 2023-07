Das war … Kalenderwoche 26/2023

Erste Verkaufszahlen zu Final Fantasy XVI und allerhand Betrieb rund um Microsoft sorgten für einige Diskussionen. Auch über einige Neuankündigungen und Neuerscheinungen konnten wir berichten. Ganz zum Schluss gibt es noch vier neue Reviews sowie die Neuerscheinungen für den Juli. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI (PS5) geben nun die ersten Verkaufszahlen zu reden. In den ersten Tagen kamen bereits drei Millionen Einheiten zusammen. Die physischen Verkäufe in Japan sind verglichen mit anderen Final-Fantasy-Hauptspielen schlecht, aber dazu kommt natürlich noch der digitale Anteil. In Großbritannien sieht die Lage ähnlich aus.

Im aktuellen Gerichtsverfahren um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erreichen interessante Details die Öffentlichkeit. So ist der CEO von Microsoft generell kritisch gegenüber konsolenexklusiven Spielen. Auch plante man weitere Übernahmen, beispielsweise von Square Enix. Von Sony ist hingegen zu vernehmen, dass Publisher den Xbox Game Pass nicht mögen würden. Wer gerne Drama hat, kommt somit derzeit voll auf seine Kosten.

Zu Dragon Quest XII war zu vernehmen, dass die Ausrichtung auf eine erwachsenere Zielgruppe Probleme macht. CD Projekt RED hat auf die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zurückgeschaut. Zudem gibt es von Nintendo eine spannende Aussage, wie man mit den technischen Limits von Nintendo Switch umgeht.

Auch viele neue Projekte wurden vorgestellt. Von Bandai Namco gibt es hier den 3D-Brawler Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Neuheit von Inti Creates ist das Side-Scrolling-Actionspiel Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgte der Katamari-Macher mit dem etwas verrückten Projekt to a T (Xbox One, Xbox Series, PC). Acquire enthüllte derweil den Twin-Stick-Shooter XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 (PS5, Switch, PC). Ebenfalls unterwegs ist Blade Runner 2033: Labyrinth von Annapurna Interactive sowie die Farm-Simulation Sprout Valley (Switch, PC). In den Westen schafft es die Visual Novel Archetype Arcadia (PS4, PS5, Switch). Das PvP-Spiel Project Loki (PC) war ebenfalls erstmals zu sehen.

Auch zahlreiche Spiele wurden in den letzten Tagen veröffentlicht. Seht euch also die Launchtrailer zu Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link), Ghost Trick: Phantom-Detektiv (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Charade Maniacs (Switch) (Link), Pretty Princess Magical Garden Island (Switch) (Link), Kingdom Eighties: Summer of Greed (PC) (Link), Valthirian Arc: Hero School Story 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Temtem Showdown (PC) (Link) an.

Schon bald steht auch Pikmin 4 (Switch) an. Nintendo ließ hier den Übersichtstrailer sprießen. Einblicke in die Mech-Kämpfe aus Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es ebenfalls. Aus Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stand Morgana im Zentrum und zu SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) sahen wir Gameplay-Material. Strategiefans gewinnen einen Überblick über Nobunaga’s Ambition: Awakening (PS4, Switch, PC), Story und Charaktere waren bei Sword Art Online Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ein Thema und aus Japan gibt es rasante Action zu CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC).

Von Yu Suzuki erscheint Air Twister (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nun auch noch außerhalb von Apple Arcade, während Stray auch noch auf Xbox streunt. Aus Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir die neuen Charaktere und aus Everybody 1-2-Switch! (Switch) standen die Spiele im Mittelpunkt. Das düstere Sci-Fi-Abenteuer Fort Solis (PS5, PC) soll im August erscheinen, in den Early Access gestartet ist One Lonely Outpost (PC) und bei Nintendo Switch Online gibt es neue Mega-Drive-Klassiker.

Eine Handelsversion gibt es zu Mineko’s Night Market (Switch, PS5) und auch Fans können Scorn (PS5, Xbox Series) bald ins Regal stellen. Ein neuer DLC ist für Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ab sofort erhältlich, bei Atomic Heart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stehen neue Inhalte Anfang August an. Pokémon-Fans erhielten neue Einblicke in die Netflix-Serie Die Pokémon-Concierge und können in die Doku Der Weg zu den Weltmeisterschaften reinschauen. Super Mario geht derweil eine Kollaboration mit OREO ein.

Damit kommen wir zum Schluss noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Sehr gut gefallen hat uns Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das Kampfspiel denkt dabei an Anfänger und Profis. Auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) (zum Testbericht) darf sich ein verdientes Lob abholen. Wem der Vorgänger gefallen hat, kommt wiederum auf seine Kosten. Trotz grafischer Qualitäten gibt es bei Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) zahlreiche Mängel. Insbesondere greifen die Gameplay-Systeme schlecht ineinander. Eine runde Sache ist hingegen das Remaster We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Hier findet ihr viel Charme und Kreativität.

In den Neuerscheinungen im Juli 2023 gibt es eine bunte Mischung, auch wenn die ganz großen Kracher etwas dünner gesät sind. Dennoch sind die Chancen gut, dass ihr ein persönliches Highlight entdeckt.