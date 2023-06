Final Fantasy XVI legt in Japan den schlechtesten FF-Launch seit SNES-Zeiten hin

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 12. bis zum 18. Juni 2023 liegen vor. Natürlich ist Final Fantasy XVI erschienen und natürlich liegt auch hier das Hauptaugenmerk auf den Zahlen zum neuen Final-Fantasy-Hauptableger.

Insgesamt wurden 336.027 Einheiten verkauft, wobei die Charts hier auch lediglich den Handel abbilden. In Japan liegt die Digitalrate etwa 30 bis 40 Prozent. Mal mehr, mal weniger. Bei 500.000 verkauften Einheiten im Handel und digital könnte Final Fantasy XVI in Japan also durchaus gelandet sein.

Was den Handel angeht, so legte Final Fantasy XVI den schlechtesten Launch seit Final Fantasy V auf dem Super Famicom hin. Zudem erzielte Final Fantasy XVI nur etwa die Hälfte der PS4-Launchzahlen von Final Fantasy XV (716.649) und Final Fantasy VII Remake (702.852). Eine Aufstellung der Hauptableger hat Game Data Library parat.

Trotzdem der stärkste PS5-Launch

Noch mehr als im Westen dürfte in Japan aber die Hardwarebasis der PS5 hineinspielen. Dass die Zahlen für sich genommen keineswegs schlecht sind, zeigt folgender Fakt. Final Fantasy XVI ist in Japan bei Weitem der beste PS5-Launch bisher. Den bisher stärksten Launch legte Elden Ring mit 90.071 Einheiten hin. Dahinter landet Resident Evil 4 mit 89.662 Einheiten. Final Fantasy XVI stellte diese Veröffentlichungen mit 337.027 Einheiten also deutlich in den Schatten.

Final Fantasy XVI ist allein mit diesen Launchzahlen auch schon das meistverkaufte PS5-Spiel nach Life-Time-Sales. 337.027 verkaufte Einheiten sind mehr als Gran Turismo 7 (317.672) und Hogwarts Legacy (172.820) bisher insgesamt verkaufen konnten. Man sieht: Die Zahlen haben viele Seiten.

In Deutschland legte Final Fantasy XVI einen „fantastischen Verkaufsstart“ hin und weltweit konnte sich der neue Ableger innerhalb der ersten drei Verkaufstage drei Millionen Mal verkaufen. Doch zurück zu Japan. Die Charts:

[PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 336.027 (New) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 25.155 (1.697.225) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.066 (5.344.544) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.166 (3.171.606) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6.156 (1.107.323) [NSW] Pokémon Karmesin und Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.901 (5.058.457) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4.597 (4.043.435) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.282 (5.219.828) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4.231 (3.450.063) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3.531 (2.216.142) [PS5] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 3.455 (37.085) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (02/24/23) – 3.123 (451.178) [PS4] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 3.078 (25.384) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.009 (7.483.202) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.995 (1.250.707) [PS5] Diablo IV (Blizzard Entertainment, 06/06/23) – 2.539 (31.816) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1.991 (1.131.136) [NSW] Super Mario 3D World + BF (Nintendo, 02/12/21) – 1.736 (1.161.089) [NSW] FRONT MISSION 1st: Remake (Rainy Frog, 06/15/23) – 1.702 (6.593) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 1.699 (2.885.784) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1.696 (1.269.933) [NSW] Sonic Origins Plus (SEGA, 06/23/23) – 1.661 (New) [PS4] Diablo IV (Blizzard Entertainment, 06/06/23) – 1.540 (12.595) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 1.477 (1.036.788) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 1.467 (184.721) [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection (ATLUS, 06/01/23) – 1.463 (47.636) [NSW] Katamari REROLL+ Royal Reverie (Bamco, 06/02/23) – 1.380 (14.447) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1.319 (70.422) [NSW] ARK: Survival Evolved (Spike Chunsoft, 02/24/23) – 1.214 (54.235) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 1.187 (1.298.676)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 71.415 (3.273.600) Switch OLED – 66.375 (4.901.166) Switch – 20.941 (19.397.865) Switch Lite – 18.674 (5.367.382) PS5 Digital – 13.970 (529.583) Xbox Series S – 8.448 (267.959) PlayStation 4 – 2.427 (7.879.375) Xbox Series X – 279 (201.789) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 33 (1.191.814)

via Gematsu, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.