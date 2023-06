PQube Games bringt die Visual Novel Archetype Arcadia in den Westen

PQube wird den Vertrieb der Visual Novel Archetype Arcadia im Westen übernehmen. Der Titel wird am 24. Oktober 2023 für PS4, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Ursprünglich erschien das Spiel in Japan am 21. Oktober 2021. Dort gibt es zusätzlich Versionen für PC (via Steam) und iOS sowie Android.

Eine mysteriöse Krankheit sorgt für Wahnvorstellungen und hat mittlerweile den Großteil der Menschheit ausgelöscht. Wir schlüpfen in die Rolle von Rust, der sich in eine virtuelle Welt des Spiels Archetype Arcadia begeben muss, wo die Antwort auf das Beenden der Krankheit liegt. Auch seine Schwester Kristin ist von der tödlichen Krankheit betroffen.

Wir erleben die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir müssen Entscheidungen treffen, die alle zu unterschiedlichen Enden führen können. Es soll sogar Bosskämpfe geben, die wertvolle Erinnerungen für die Bekämpfung der Krankheit haben.

Den Ankündigungstrailer zur Lokalisierung:

