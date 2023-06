BLAZE in the DEEPBLUE der Azure-Striker-Macher lässt euch versunkene Tempel erkunden

Inti Creates hat das Side-Scrolling-Actionspiel Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PCs via Steam angekündigt. Der Startschuss fällt am 16. November.

In Japan werden die „PlayStation 5“- und „Switch“-Versionen auch als physische Standard-Edition für 6.380 Yen (etwa 40 EUR) und als limitierte Edition für 14.080 Yen (etwa 90 EUR) erhältlich sein. Letztere soll zusätzlich eine Acryltafel im A5-Format, einen Wandteppich im B2-Format und eine Soundtrack-CD umfassen.

Das bietet „BLAZE in the DEEPBLUE“

„Yohane the Parhelion“ ist ein offizielles Anime-Spin-off von „Love Live!! Sunshine“. Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE ist ein 2D-Actionspiel, das in dieser Welt angesiedelt ist.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über Yohane, während sie sich zusammen mit ihrem Partner Lailaps in ein mysteriöses Verlies wagt. Sie muss das von Monstern verseuchte Labyrinth durchqueren, um ihre vermissten Freunde zu retten.

Indem Yohane neue Ausrüstung aus gefundenen Gegenständen herstellt und die Macht ihrer KameradInnen erlangt, kann sie immer mehr vom Dungeon erkunden. Der Dungeon enthält dabei viele geheime Orte – Tempel, Ruinen und sogar ein versunkenes Schiff. Andere Teile werden dabei zufällige Layouts haben.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE, Inti Creates