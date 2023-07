Die Neuerscheinungen im Juli 2023

Neuer Monat, neue Spiele – so oder so ähnlich lautet ein Sprichwort. Gefühlt wird es im Juli nach den intensiven Vormonaten rund um Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV und Final Fantasy XVI ein wenig ruhiger. Aber das ist wohl ein subjektiver Eindruck.

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen im Juli 2023 kann sich dennoch blicken lassen. Es gibt wie immer eine bunte Mischung aus Remastern und Remakes (beispielsweise Atelier Marie Remake) sowie nachträglichen Handelsversionen (Tchia und andere) und natürlich Neuerscheinungen wie Pikmin 4.

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl im Juli 2023:

Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo