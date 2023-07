Sonntagsfrage: Welche Anime schaut ihr in der Summer Season 2023?

Heute blicken wir mal wieder in die Welt der Anime. Nicht nur, weil an diesem Wochenende die DoKomi in Düsseldorf stattgefunden hat, sondern auch, weil die Anime Summer Season losgeht. Aus diesem Grund möchten wir von euch wissen, welche Anime ihr in diesem Sommer verfolgt.

Ist es die langesehnte zweite Staffel von JUJUTSU KAISEN, die in wenigen Tagen auf Crunchyroll startet? Oder braucht ihr Isekai-Nachschub und schaut euch deswegen Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon an? Dann gebe es noch die Fortsetzung des Thousand-Year Blood War-Arc von Bleach, welche auf Disney+ gestreamt wird. Der Sommer hat also einiges zu bieten.

