Neptunia GameMaker R:Evolution erscheint im kommenden Jahr im Westen

Am 10. August 2023 erscheint Neptunia GameMaker R:Evolution in Japan und die Anime Expo 2023 in den USA nutzte Idea Factory International jetzt für eine Ankündigung des Spiels für den Westen. Es gibt englische Texte sowie eine englische und japanische Sprachausgabe.

Das neue Neptunia-RPG wird physisch und digital für Nintendo Switch, PS4 und PS5 im kommenden Jahr in unseren Gefilden erscheinen. Im IFI-Store kann man sich bereits für eine Information zur Limited Edition vormerken lassen. Eine Standardversion erscheint im Handel.

Neptunia GameMaker R:Evolution ist ein Spin-off, in dem die erwachsene Neptune die Hauptrolle spielt. Die Geschichte spielt in einer Ära der konkurrierenden Spielestudios. Drei Göttinnen, die bereits als Spielentwickler in der Branche tätig waren, haben ihren „Marktanteil“ verloren und ihnen droht der Untergang.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Neptunia GameMaker R:Evolution, Idea Factory, Compile Heart