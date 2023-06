Final Fantasy XVI: Erste offizielle Verkaufszahlen liegen vor – so steht FF16 im Vergleich da

Final Fantasy XVI wurde innerhalb der ersten drei Verkaufstage weltweit über 3 Millionen Mal physisch ausgeliefert und digital verkauft. Das berichtet die Famitsu heute. Das sind gute Zahlen, doch natürlich kommt Final Fantasy XVI nicht um den Vergleich mit anderen populären, modernen Final-Fantasy-Spielen.

So hatte sich Final Fantasy VII Remake innerhalb der ersten drei Verkaufstage weltweit über 3,5 Millionen Mal verkaufen können. Auch Final Fantasy VII Remake war zunächst ein Exklusivspiel, erschien aber für PS4 und mit einer Hardwarebasis von etwa 100 Millionen Geräten.

Final Fantasy XVI kann – zum Vergleich – nur auf etwa 38,4 Millionen verteilte PS5-Geräte bauen. Das sind die offiziellen Zahlen vom letzten Quartalsbericht. Inzwischen dürften es mehr sein und auch der ein oder andere hatte sich für Final Fantasy XVI extra eine PS5 gekauft.

Final Fantasy XV, zu dem in diesen Tagen gerne die Vergleiche gezogen wurden, verkaufte sich allein zum Launch weltweit sogar 5 Millionen Mal. Es erschien auf der PS4 mit einer Hardwarebasis von etwa 50 Millionen Geräten, gleichzeitig aber auch noch auf der Xbox One. Das machte Final Fantasy XV seinerzeit zum am schnellsten verkauften Final Fantasy der Seriengeschichte.

Mindestens sechs Monate lang exklusiv

Mindestens sechs Monate lang wird Final Fantasy XVI PS5-exklusiv bleiben. Dann kann man mit einer PC-Umsetzung rechnen. Ob auch eine Xbox-Version dazukommt, das steht in den Sternen. Final Fantasy VII Remake bekam sie bis heute bekanntlich nicht.

Schon lange vor der Veröffentlichung hatten die Vorbestellzahlen zu Final Fantasy XVI für Furore gesorgt. Einem Bericht zufolge sollte Square Enix damit nämlich unzufrieden sein, weil sie weit hinter Final Fantasy XV zurückliegen. Ein Vergleich, der hinkte. Wir haben die Begleitumstände in einer Kolumne betrachtet.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.