Die interstellare Farming-Sim One Lonely Outpost startet in den Early Access

Einen Außenposten auf einem fremden Planeten errichten – klingt schwer, ist aber in One Lonely Outpost machbar. Die interstellare Farming-Simulation ist seit Kurzem im Early Access auf PC via Steam verfügbar und soll in Zukunft auch Umsetzungen für Switch, PS5 und Xbox Series erhalten.

Wir wandeln im Spiel das karge Ödland in einen für Menschen bewohnbaren Ort um. Als erster Pionier müssen wir Saatgut verteilen und Pflanzen züchten, doch zunächst ohne fremde Hilfe. Mit der Zeit ziehen immer mehr Bewohner auf den Planeten, mit denen wir Freundschaften pflegen können. Unter ihnen könnte sich sogar die Liebe des Lebens befinden.

Der Planet hat außerdem zahlreiche Aktivitäten zu bieten – es gibt Fische und Insekten, die wir fangen können, sowie uralte Geheimnisse unter der Oberfläche. Landwirtschaft, Bergbau und Forschung sind unsere besten Freunde.

Trailer zum Early Access von One Lonely Outpost

