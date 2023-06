Pixel-Action im 80er-Jahre-Stil: Kingdom Eighties ist ab sofort erhältlich

Kingdom Eighties: Summer of Greed von Publisher Raw Fury und Entwickler Fury Studios ist ab sofort für PS5, Xbox Series und PCs via Steam erhältlich. Aus diesem Anlass wurde auch gleich der passende Launchtrailer veröffentlicht.

Es sollte ein Sommerlager wie jedes andere werden: frische Luft, Tapetenwechsel, freundliche neue Gesichter – alles worauf man sich nach einem langen Jahr gefreut hat. Andererseits wäre ohnehin alles besser, als zu Hause zu bleiben und die Eltern Tag für Tag streiten zu hören. So dachtest du zumindest. Nach einigen Tagen hörst du aber, nach Einbruch der Nacht, seltsame Geräusche und siehst merkwürdige Gestalten mit … scharlachroten Augen?

80er-Jahre-Vibes so weit das Auge reicht

Kingdom Eighties: Summer of Greed stellt einen neuen und eigenständigen Titel in der preisgekrönten Mikrostrategie-Reihe Kingdom dar. Man beschreibt ihn als „eine Liebeserklärung an die nostalgischen Tage des Fahrradfahrens, Sommercamps und das Herumsitzen im Schlafanzug an einem Samstagmorgen vor dem Fernseher.“

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des „Anführers“ – einem jungen Lagerberater, der seine Familie und die ganze Stadt vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Greed schützen muss. Dabei erhält er Unterstützung von den Kindern der Nachbarschaft und schließt auf seinem Abenteuer neue Freundschaften. Der Champ, Tüftler, Zauberer und mehr versorgen SpielerInnen dann mit neuen Fähigkeiten im Kampf gegen die Greed.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Kingdom Eighties: Summer of Greed, Raw Fury, Fury Studios