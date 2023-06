Project Loki: Ex-Bungie- und Blizzard-Mitarbeiter wollen „10.000-Stunden-Spiel“ erschaffen

Theorycraft Games hat seinen ersten Debuttitel namens Project Loki präsentiert. Dabei handelt es sich um ein teambasiertes PvP-Spiel, das eine Mischung aus Heldenshooter, Actionspiel und Battle Royale wird. Die EntwicklerInnen haben das Ziel, ein Spiel zu erschaffen, das weltweit zum „10.000-Stunden-Spiel“ wird.

Das Entwicklerstudio wurde im Dezember 2020 gegründet und besteht aus ehemaligen MitarbeiterInnen von Riot Games, Bungie und Blizzard Entertainment. Es hat bereits Erfahrungen mit Spielen wie League of Legends, Valorant, Apex Legends und Overwatch machen können.

Projekt Loki ist ein Mehrspielerabenteuer, ein kompetitiver Sandbox-Titel und eine Highlight-Fabrik in einem. In einer Sitzung von Loki stellen die Spieler eine Gruppe von Helden zusammen, übertrumpfen andere Teams in ausgedehnten, frei fließenden Kämpfen, rennen über den Rand einer riesigen Welt im Himmel und denken sich verrückte Strategien in einer riesigen Kampf-Sandbox aus.