Mit Temtem Showdown wird das „Pokémon-MMO“ teilweise kostenlos

Das Monstersammelspiel Temtem, das von vielen Fans als „Pokémon-MMO“ bezeichnet wird, bekommt mit Temtem Showdown eine kostenlose Variante, in der es keinerlei Mikrotransaktionen gibt. Doch in dem Free-to-Play-Spiel ist nicht die vollständige Version von Temtem erhalten, sondern nur die Monsterkämpfe.

Der Titel wird als Mehrspieler-Kampfsimulator beschrieben. Wir können sofort in den Kampf einsteigen, nachdem wir unser Traumteam zusammengestellt haben. Es stehen Ranglistenkämpfe oder von der Community erstellte Turniere zur Verfügung, in denen wir gegen andere TeilnehmerInnen antreten können. Außerdem gibt es den TemCS, der offizielle E-Sport-Zirkel für Temtem, in dem großartige Preise winken sollen.

Dabei bleibt sich Temtem Showdown treu und bietet die aus Temtem bekannten 2-vs-2-Kämpfe an. Wer Bock auf entspanntere Kämpfe hat, kann in lockeren Freundschaftsspielen gegen Bekannte kämpfen. Damit das Spiel über die Dauer nicht zu langweilig wird, sind abwechslungsreiche Saisons geplant.

Bislang ist Temtem Showdown nur für PC via Steam erhältlich. Sollten weitere Versionen folgen, lassen wir es euch wissen. Das Hauptspiel Temtem ist für PCs, Switch, Xbox und PlayStation erhältlich. Was die Macher zum ständigen Vergleich mit Pokémon selbst sagen, lest ihr hier.

Der Trailer zu Temtem Showdown:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Temtem Showdown, Humble Games, Crema