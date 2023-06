Erste Zahlen zu Final Fantasy XVI: Physische Verkäufe in UK deutlich niedriger als bei FF 15

Die ersten Verkaufsdaten – aus dem Vereinigten Königreich – zu Final Fantasy XVI sind da. Dort ergatterte das Action-Rollenspiel in dieser Woche den Posten als meistverkaufte Einzelhandelsveröffentlichung. Die weniger gute Nachricht: Besonders stark fielen die Verkäufe dabei wohl nicht aus. Immerhin seien die Startverkaufszahlen deutlich niedriger als noch beim direkten Vorgänger.

74 Prozent niedrigere Verkaufszahlen als FF XV

Das berichtet „GamesIndustry.biz“-Chef Christopher Dring. In seinem Tweet gibt er an, dass die britischen Verkaufszahlen anzeigen, dass Final Fantasy XVI zwar die Nummer 1 im Einzelhandel in dieser Woche ist, die Verkaufszahlen jedoch rund 74 Prozent niedriger sind als die des letzten Haupttitels der Serie, Final Fantasy XV. Dring kommentiert, dass der Start für die Serie kein „besonders starker Start“ gewesen sei.

Er merkt aber auch an, dass die digitalen Verkäufe heutzutage eine deutlich prominentere Rolle spielen. In Bezug auf Final Fantasy XVI seien diese aktuell noch nicht verfügbar. Bleibt abzuwarten, wie die weiteren – internationalen – Verkaufszahlen ausfallen.

