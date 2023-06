Macher von Octopath Traveler kündigen XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 an

Entwickler Aquire – der unter anderem an AKIBA’S TRIP und Octopath Traveler beteiligt war – kündigte nun seine erste hauseigene Veröffentlichung an: XALADIA: Rise of the Space Pirates X2. Der Twin-Stick-Shooter soll noch in diesem Herbst weltweit für PlayStation 5, Switch und PCs via Steam erscheinen. Außerdem soll der Titel diverse Sprachoptionen beinhalten – darunter auch eine deutschsprachige.

Das erwartet euch in XALADIA

Im Zuge einer Pressemitteilung äußerte sich Takuma Endo – Präsident von Acquire – wie folgt: „Unsere neue Self-Publishing-Einheit besteht aus den klügsten jungen Köpfen der Spieleentwicklung in Japan, die unter der Anleitung des preisgekrönten Kreativteams von Acquire entwickeln.“ Er führt fort: „XALADIA modernisiert den klassischen Twin-Stick-Shooter komplett und ist für unser neu formiertes Team erst der Anfang. Wir freuen uns darauf, bald weitere Projekte bekannt zu geben.“

„XALADIA“ lässt euch in die Rolle eines Elite-Spezialeinheitssoldats des Planetenerkundungsteams schlüpfen. Im Zuge zahlreicher Erkundungsmissionen habt ihr bereits viele Planeten bereist. Doch nun kündigt sich ein Feind an, eure Mission zu behindern.

Der Kampf findet auf einem einzigen Bildschirm statt, wo SpielerInnen gegen Außerirdische kämpfen, während sie sich frei auf dem Bildschirm bewegen. Je intensiver der Kampf, desto stärker wird das Gefühl von Geschwindigkeit und Präsenz. Und das erinnert vor allem an den Klassiker Space Invaders. Aber seht selbst:

XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 im „First Look“-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: XALADIA: Rise of the Space Pirates X2, Acquire