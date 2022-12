Das war … Kalenderwoche 51/2022

Frohe Weihnachten! In den letzten ruhigen Tagen sorgten immerhin einige Neuigkeiten zu Final Fantasy für Gesprächsbedarf. Neben dem Trailer-Rückblick haben wir zudem noch zwei Kolumnen sowie ein Gewinnspiel für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit wenigen Tagen ist Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhältlich. Die ersten Verkaufszahlen sind dabei recht solide. Weiter in die Zukunft blickte Square Enix mit Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Beim Remake-Projekt wird immer klarer, dass es bei der Story auch für Kenner des Originals Überraschungen geben wird. Die vorbestimmte Zeitlinie bleibt nämlich nicht bestehen. Ein Fan hat derweil einen „Film-Trailer“ zu Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC) erstellt. Auch einige Gameplay-Details erreichten uns zu Final Fantasy XVI (PS5).

Mit dem Roguelike Risk of Rain Returns (Switch, PC) gab es auch eine interessante Neuankündigung. Es handelt sich um ein Remaster des Serienerstlings. Der Klassiker Valkyrie Profile: Lenneth (PS4, PS5) ist nach einer Verschiebung nun erhältlich. Dies einzeln oder in der Digital Deluxe Edition von Valkyrie Elysium. Mit Sports Story (Switch) (Link) und Hyper Gunsport (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) gab es auch zwei sportliche Neuveröffentlichungen. Zudem setzt ihr ab sofort die Segel mit Sail Forth (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Der dritte DLC zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint am 27. Januar. Schon einige Tage vorher, am 10. Januar, steht Patch 6.3 für Final Fantasy XIV (PS4, PS5, PC) an. Auf The Legend of Heroes: Trails into Reverie (PS4, PS5, Switch, PC) müsst ihr noch bis am 7. Juli warten, das Vanillaware-Remaster GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch) kommt am 7. April nach Europa und für Grim Guardians: Demon Purge (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) von Inti Creates notiert ihr euch den 23. Februar. In der Januar-Veröffentlichung One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr zwei weitere Arcs besuchen. Ein längeres Video stellt uns zudem die Gameplay-Systeme vor, mit welchen ihr die Strohhut-Crew steuert. Das rundenbasierte RPG Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, PC) meldete sich ebenfalls zurück.

Mit dem 7. Januar kennen wir nun den zeitnahen Starttermin für den Anime NieR Automata Ver1.1a. Aus Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch) stand das neue Feature „Dodeka MAX“ im Scheinwerferlicht. Für Metroidvania-Fans haben wir sowohl das Veröffentlichungsdatum zu Afterimage (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) als auch einen neuen Trailer zu Elypse (PS4, PS5, Switch, PC). Im April kommt mit Tin Hearts (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) Lemmings-Feeling auf. M2 hatte zudem einige Informationen zu Shoot ’em ups. Dazu gehört die Rückkehr von Ubusuna (PS4), der Klassiker DoDonPachi Blissful Death sowie ein neuer Trailer zu Aleste Branch.

Auch neue Plattformen wurden und werden erobert. So sind das Action-RPG Mortal Shell: Complete Edition und das Rhythmusspiel Melatonin nun beide für Nintendo Switch erhältlich. Das erfolgreiche Sifu (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint im März auch noch für Xbox und Steam, dies zusammen mit neuen Inhalten. In die Welt der Alchemie geht es mit Potion Craft (PS4, PS5, Switch) auch noch auf den verbleibenden Konsolen. Switch-Spieler freuen sich ebenso auf Pupperazzi. Mit DNF Duel (PS4, PS5, Switch, PC) haben die Macher noch viel vor. Nach dem Dezember-Update folgt die Switch-Version sowie ein Season-Pass. In Sol Cresta (PS4, Switch, PC) könnt ihr nun mit drei legendären Fightern loslegen. Den 25. Geburtstag feiern durfte Gran Turismo.

In den letzten Tagen konntet ihr bei JPGAMES zwei neue Kolumnen finden. Zunächst einmal ging es um Square Enix und einige fragwürdige Entscheidungen, welche Fans sauber aufstießen. Die zweite Kolumne drehte sich um Farming-Games und wieso das Genre derzeit Probleme hat.

In einem Gewinnspiel könnt ihr derzeit noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk mitnehmen. Dabei verlosen wir zusammen mit Nintendo folgende Mehrspieler-Pakete:

2x Mario Strikers inkl. Switch-Online-Abo

inkl. Switch-Online-Abo 2x Mario Kart 8 Deluxe inkl. Streckenpass

Hier geht es zur Teilnahme. Viel Glück!