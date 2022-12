One Piece Odyssey: Neuer Trailer stellt euch das rundenbasierte Kampfsystem vor

Bandai Namco arbeitet weiter fleißig auf die Veröffentlichung von One Piece Odyssey hin. Das erscheint zwar erst im kommenden Jahr, aber das kommende Jahr kommt schnell.

Ein neuer Trailer widmet sich jetzt intensiver dem Gameplay, nachdem uns die letzten Videos verschiedene Schauplätze vorgestellt hatten. Das sagt Bandai Namco zum neuen Video:

Der Trailer zeigt die grundlegende und leicht verständliche RPG-Steuerung bis hin zu den vier verschiedenen Angriffszonen auf den Kampfflächen, in denen mehrere Charaktere gleichzeitig aktiv sein können. Außerdem ist zu sehen, wie SpielerInnen im Kampf Bonuserfahrungen erhalten, die die Stufe des Charakters je nach den Aktionen deutlich erhöhen können.

One Piece Odyssey erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series am 13. Januar 2023 und am 12. Januar 2023 für Steam. Zur Veröffentlichung gibt es die Standard, Deluxe sowie Collector’s Edition. Wir konnten One Piece Odyssey bei der Gamescom 2022 anspielen. Am 10. Januar erscheint eine spielbare Demo für Konsolen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA