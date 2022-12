Ubusuna lebt noch: Erste Bilder und neue Details zum 2014 angekündigten Shoot’em Up

Ubusuna ist vielleicht eines der Spiele, dessen Ankündigung am weitesten fern liegt und von dem wir am längsten nichts gehört haben. Weil Ubusuna wohl eher einen kleinen Markt anspricht, dürfte das in allgemeine Vergessenheit geraten sein. Doch die erste Ankündigung des Shoot’em Up von Ikgaruga-Entwickler Hiroshi Iuchi datiert von 2014.

Beim M2 ShotTriggers Broadcast meldete sich Ubusuna nun überraschend zurück. Hiroshi Iuchi sagte, die Entwicklung mache einen stetigen Fortschritt, doch in diesem Jahr gab es eine weitere große Änderung, als man die Designer wechselte. Auch viele Dinge wie Spielmechaniken überarbeitete man von Anfang an neu – keine Überraschung angesichts der Entwicklungs- und Planungszeit.

Im Livestream teilte Hiroshi Iuchi dann noch einige Artworks sowie einige Hintergründe zum Prolog des Spiels, die ihr bei Gematsu nachlesen könnt. Außerdem veröffentlichte man ein „Soundtrack EP“-Video.

Das Video und einige Artworks:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Ubusuna, Hiroshi Iuchi, M2