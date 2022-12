Final Fantasy VII Remake: So würde ein Trailer aussehen, wenn das Spiel ein Hollywood-Film wäre

Es gibt Videospiele, denen man nachsagt, „fast Filme“ zu sein. Auch Filme bekommen vor der Veröffentlichung Trailer spendiert, aber diese Videos unterscheiden sich grundlegend von jenen zu Videospielen.

Youtuber CozyFinch hat jetzt den „Inoffiziellen Movie Trailer“ zu Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Wie würde ein Trailer aussehen, wenn Final Fantasy VII Remake ein Hollywood-Film wäre?

Das Ergebnis ist verblüffend und führt auch vor Augen, wie ähnlich Film-Trailer aufgebaut sind. Der Spannungsbogen, die Tonspuren, der Schnitt, ein bisschen Slow-Motion an den richtigen Stellen und vor allem die Soundeffekte – alles an diesem Video sagt: Film.

Der Film-Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO