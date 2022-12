Sail Forth bringt euch eine Brise von Zelda: Wind Waker auf eure Konsolen

Entwickler Festive Vector hat das Segelabenteuer Sail Forth für Konsolen und PCs veröffentlicht. Nicht nur NintendoLife attestiert dem Spiel „Wind Waker vibes“, aber das liegt eigentlich nur an Segelschiffen und der Optik. Spielerisch hat Sail Forth mit Zelda nichts zu tun und auch die Macher bemühen diesen Vergleich nicht.

Segle mit einer Flotte von frei anpassbaren Schiffen über einen weiten Ozean; in seinen antiken Abgründen liegt der Schlüssel zur vergessenen Vergangenheit des Planeten. Befreunde das Fischvolk, um deine Crew auszubauen und launische Piraten zurückzuschlagen.

Ihr könnt zahlreiche Inseln mit unterschiedlicher Flora und Fauna entdecken, neue Verbündete und furchterregende Feinde treffen. Eure Schiffe könnt ihr anpassen und mit neuer Ausrüstung verbessern.

Bildmaterial: Sail Forth, Festive Vector, The Quantum Astrophysicists Guild