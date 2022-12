One Piece Odyssey führt Marine Ford und Dress Rosa ein und verspricht eine Demo für Januar

Bandai Namco hat einen neuen Story-Trailer zu One Piece Odyssey veröffentlicht und angekündigt, dass man am 10. Januar 2023 eine Demo zum Spiel bereitstellen wird.

Der neue Trailer zeigt zwei weitere Orte, welche die Strohhut-Bande in ihren Erinnerungen besuchen: Marine Ford und Dress Rosa. Diese gesellen sich zu den bereits angekündigten Schauplätzen Alabasta und Water Seven.

Im ursprünglichen Marine Ford Arc kämpfte Ruffy neben vielen anderen Piraten darum, seinen Bruder, Portgas D. Ace, zu befreien. In One Piece Odyssey unterstützt ihn diesmal die Strohhut-Bande bei diesem schicksalhaften Kampf, den Ruffy zwei Jahre zuvor allein bestritten hatte. Der Dress Rosa Arc führt die SpielerInnen in das Inselreich unter der Herrschaft von De Flamingo, der Menschen mit seinem Vogelkäfig daran hindert die Insel zu verlassen. Die Strohhut-Bande muss, mit einem Kopfgeld auf sie ausgesetzt und begleitet von den Gastcharakteren Sabo und Trafalgar Law, ihren einst mächtigen Feind De Flamingo besiegen.

Die Geschehnisse in Marine Ford und Dress Rosa werden in One Piece Odyssey und in Memoria allerdings anders ablaufen als in der Vergangenheit und zu einem neuen Ende kommen, heißt es.

One Piece Odyssey erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series am 13. Januar 2023 und am 12. Januar 2023 für Steam. Zur Veröffentlichung gibt es die Standard, Deluxe sowie Collector’s Edition. Wir konnten One Piece Odyssey bei der Gamescom 2022 anspielen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA