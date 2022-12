Sea of Stars meldet sich zurück und Yasunori Mitsuda präsentiert einen ersten Song

Was Matthias Linda mit Chained Echoes kürzlich vollbracht hat, steht Sea of Stars noch bevor. Beide Spiele vereinen einige nostalgische Erinnerungen an die vielleicht beste Zeit der JRPGs und viele unter uns freuen sich auf Sea of Stars, wie sie sich auf Chained freuten.

Doch um das ursprünglich für 2022 angekündigte Sea of Stars war es seit der Verschiebung im Sommer sehr ruhig geworden. Jetzt melden sich Sabotage Studio und Komponist Yasunori Mitsuda zurück, der in einem Video einige Gedanken zum Spiel teilt und gleichzeitig seinen Song Coral Cascades präsentiert.

Außerdem grenzte man die Veröffentlichung von Sea of Stars für PlayStation, Nintendo Switch und PCs auf Sommer 2023 ein. Das dürfte viele Fans beruhigen. Was Sea of Stars zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Das Video mit Matsuda:

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio