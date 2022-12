Aniplex hat angekündigt, dass die Ausstrahlung von NieR Automata Ver1.1a am 7. Januar beginnt. Crunchyroll bringt den Anime zu NieR: Automata in der OmU-Fassung mit deutschen Untertiteln in den Westen.

Zusätzlich gibt es auch einen weiteren Trailer. In unserem Artikel-Archiv findet ihr zudem die älteren Teaser-Trailer.

Bildmaterial: NieR: Automata Ver1.1a, Square Enix, Aniplex, A-1 Pictures