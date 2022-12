Death Stranding: Director’s Cut bekommt ihr jetzt kostenlos – aber nur 24 Stunden lang

Epic Games überrascht derzeit die Kundschaft im hauseigenen Store mit einem Gratis-Game täglich und heute hat es das kostenlose Spiel wirklich in sich. Man verschenkt 24 Stunden lang Death Stranding: Director’s Cut!

Das solltet ihr also nicht verpassen. Bis zum 26. Dezember um 17 Uhr habt ihr Zeit, das Spiel mitzunehmen. Neben dem Spiel bekommt ihr das Digitalbuch „Selections from The Art of Death Stranding“ sowie einige digitale Boni. Außerdem sind die Crossover-Inhalte zu Half-Life enthalten.

Die Gratis-Aktion passt ganz gut zur derzeitigen Aktivität rund um das Franchise. Erst kürzlich hatte Hideo Kojima bei seinem Freund Geoff Keighley im Rahmen der The Game Awards die Fortsetzung zu Death Stranding vorgestellt.

Zudem arbeiten Kojima Productions und Hideo Kojima einem Deadline-Bericht zufolge mit Alex Lebovici und den Hammerstone Studios zusammen, um einen Film zu Death Stranding zu produzieren.

Bildmaterial: Death Stranding, Sony, 505 Games, Kojima Productions