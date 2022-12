Final Fantasy VII Rebirth: „Vorbestimmte Zeitlinie“ kann durch Moiren nicht erhalten werden

Im letzten Kapitel von Final Fantasy VII Remake Revisited lassen die Macher eine kleine Bombe platzen. Die Interview-Serie hat sich seit Monaten den verschiedenen Kapiteln des Remakes gewidmet und die EntwicklerInnen haben Design- und Entscheidungsprozesse erläutert.

Im neuen und letzten Kapitel werden Toriyama und Co. gefragt, ob sie den Fans noch eine Nachricht zum Abschluss mitgeben möchten. Der Inhalt ist explosiv. „Wie es am Ende des Spiels heißt: ‚The Unknown Journey Will Continue‘, und Cloud und seine FreundInnen werden sich noch eine ganze Weile auf dieser Reise befinden“, so Co-Director Motomu Toriyama.

Und weiter: „Von hier ab können die Moiren die vorbestimmte Zeitlinie nicht aufrecht behalten, die Fans können sich also auf das freuen, was die Zukunft für das Team bereithält“, sagt er. Die Macher hatten schon einige Male angedeutet, dass uns auch in Final Fantasy VII Rebirth einige Überraschungen erwarten. Zuvor hatte Toriyama schon mal über eine „andere Welt“ fabuliert.

Moiren versuchen, den Lauf der Geschichte zu bewahren. Dafür greifen sie immer wieder ein. Und in Final Fantasy VII Remake scheint ihnen das auch noch ganz gut zu gelingen. Doch in Final Fantasy VII Rebirth könnte sich offensichtlich einiges ändern.

Final Fantasy VII Remake war diesbezüglich natürlich ein Fingerzeig, aber in dieser Deutlichkeit hatte es noch keiner der Entwickler gesagt. Dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ nicht aufrechterhalten können, bedeutet nicht weniger, als dass uns im Vergleich zum Original wohl einige gravierende Änderungen erwarten.

Es ist nicht so, als hätte es diese nicht schon in Final Fantasy VII Remake gegeben. Die Endsequenz des Spiels ist da ziemlich eindeutig. Die Bedenken von Fans, dass eine der dramatischsten Entscheidungen im Original jedoch rückgängig gemacht wird, scheint nicht zu bestehen.

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir mehr erfahren. Final Fantasy VII Rebirth – der zweite Teil der Remake-Trilogie – wird im Winter für PlayStation 5 erscheinen.

