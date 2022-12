Ich liebe Farming-Games. Bereits im Alter von elf Jahren habe ich zahlreiche Stunden und Batterien in die Gameboy-Version von Harvest Moon gesteckt. Später folgten der zweite Teil für den Gameboy Color und die Super Nintendo-Variante. Harvest Moon: Back to Nature zählt bis heute zu einem meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Ich verbinde mit dem Titel warme Abende in den Sommerferien, die meine Liebe zu dem Genre für immer festigen sollten.

Doch warum erzähle ich euch das überhaupt? Aktuell werden wir regelmäßig mit Farming-Games oder Titeln mit einem starken Bezug zu dem Genre beworfen. Aktuell veröffentlichte zum Beispiel Square Enix Harvestella. Und auch wenn ich mich mit jeder Ankündigung darüber hätte freuen können, dass ich mehr Genre-Futter bekomme, wurde mir lediglich eines klar: Wir brauchen keine neuen Farming-Games.

Das falsche Harvest Moon

Doch bevor ich auf dieses Statement eingehe, möchte ich kurz abschweifen. Wusstet ihr, dass Harvest Moon nicht “Harvest Moon” ist? Es erscheinen zwar immer noch Spiele, die diesen Namen tragen, diese haben aber mit den früheren Teilen der Reihe nichts mehr zu tun. Seit 2014 tragen die Harvest-Moon-Spiele im Westen den Titel Story of Seasons. Dies ist nah am Original-Namen der Reihe, welche in Japan als Bokujō Monogatari (Farming Story) bekannt ist.

Nun könnte man sich fragen, warum dann trotz einer Reihe neuer Story-of-Seasons-Spiele auch noch immer Harvest-Moon-Titel erscheinen. Diese sind nicht länger von Marvelous entwickelt. Stattdessen werden diese Spiele von dem früheren Publisher, Natsume, veröffentlicht, welche immer noch die Rechte an dem Namen haben.

Qualitativ sind die Harvest-Moon-Ableger auch wesentlich schwächer als die Spiele der Story-of-Seasons-Reihe. Die beiden aktuellen Titel sind Pioneers of Olive Town und das Remake des Gameboy-Advance-Spiels Friends of Mineral Town. Gerade letzteres ist eine Empfehlung für SpielerInnen, welche die alten, simpleren Zeiten des Genres vermissen.

Alte Hunde lernen keine neuen Tricks

Was ist jetzt aber das Problem mit dem Genre? Es gibt einen ganz klaren König in Form von Stardew Valley. Ein mittlerweile 16 Jahre alter Titel, welcher von einer einzigen Person über den Zeitraum von vier Jahren entwickelt wurde. Der Mann hinter Stardew Valley ist Eric Barone. Eric liebt, genau wie ich, Harvest Moon: Back to Nature. Und für lange Zeit wünschte er sich, dass es ein Spiel gibt, das an die Qualitäten des PlayStation-Games herankommt. Darum setzte er sich daran, Stardew Valley zu entwickeln. Ein Projekt, in dem seine ganze Leidenschaft für jenes Spiel seiner Jugend steckt.

Zu seiner Veröffentlichung war Stardew Valley bereits allen anderen Spielen des Farming-Genres überlegen. Es nahm alle Aspekte, welche Back to Nature so besonders gemacht hatten und drehte die Regler dafür auf elf: In seinem Kern bietet das Spiel gemütliches Farming-Gameplay mit wichtigen, ökonomischen Entscheidungen. Doch das ist nicht alles.

Wie in Back to Nature liegt auch ein großer Fokus auf den sozialen Aspekten des Farmlebens. Ihr könnt eure Beziehung mit NPCs eingehen, diese besser kennenlernen und sogar den Bund der Ehe eingehen.

Und in den vergangenen Jahren wurde Stardew Valley nur noch besser. Kostenlose Updates fügten laufend neue Inhalte hinzu. Darunter sogar die Möglichkeit, den Titel kooperativ zu spielen.

Unter dem Strich nahm Stardew Valley das System, welches Harvest Moon in den frühen 2000ern aufgebaut hatte, und perfektionierte es. All das, während sowohl Harvest Moon, als auch Story of Seasons damit beschäftigt sind, auch nur aufzuholen. Die Reihe, welche früher das Genre definiert hat, ist qualitativ und innovativ so weit hinter dem, was der neue Standard ist, dass hier fast jede Relevanz verloren wurde.

Und das wirkt sich auch auf andere Spiele aus. Ich muss mich mittlerweile mit der Ankündigung des neuen Spiels im Farming-Genre fragen: Und was macht dieses nun besser als Stardew Valley? Oftmals ist die Antwort einfach: Nichts. Die Konkurrenz ist so damit beschäftigt, an den neuen Genre-König anzuschließen, dass nicht einmal daran zu denken ist, dass wir mit etwas Frischem, etwas Neuem, überrascht werden können.

Die Ausnahmen der Regel

Das heißt nicht, dass ich nicht dennoch andere Spiele in der Vergangenheit genossen habe, welche in dieselbe Kerbe wie Story of Seasons und Stardew Valley schlagen. Oft braucht es hier aber einen Twist, der den Titel von diesen abhebt, um interessant zu sein. Das Remaster von Rune Factory 4 auf der Nintendo Switch war ein Titel, den ich sehr genossen habe. Darum hatte ich mich sehr auf den fünften Teil der Reihe gefreut, dieser litt aber auf dem Nintendo-Hybrid am Switch-Syndrom und war technisch leider ungenießbar.

Ein weiteres Spiel, womit ich aktuell viel Spaß habe und spirituell in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist Potion Permit. Hier lebt ihr als Alchemist in einer Stadt, um die Leiden seiner Bewohner zu lindern und andere Tränke herzustellen. Dafür nutzt ihr Zutaten, die ihr in der Wildnis sammelt. Das Spiel hat mich von seiner Seele sehr an Stardew Valley erinnert. Es ist dadurch, dass es auch Kampfeinlagen bietet, etwas involvierter als das Farming-Game, bietet aber ein ähnliches Maß an Liebe zum Detail.

Letztendlich ist es nicht so, dass ich mir nicht wünsche, dass dieser eine Titel erscheint, welcher Stardew Valley vom Thron stößt. Jedoch wird sich jedes Spiel dieser Art bis dahin mit dem aktuellen König messen müssen. Und dieser Thron steht auf einem hohen Berg aus Leidenschaft und Feinschliff, der für viele nicht so einfach zu erklimmen sein wird.

Bildmaterial: Harvest Moon: One World, Rising Star Games, Nintendo, Natsume