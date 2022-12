Gran Turismo: Sonys Racing-Reihe feiert morgen den 25. Geburtstag

Am 23. Dezember 1997 dröhnten erstmals die Motoren mit der Veröffentlichung von Gran Turismo auf PlayStation. In diesem Jahr stand schließlich Gran Turismo 7 für PlayStation 4 an. Sonys Konsolengeschichte ist auch die Geschichte von Gran Turismo.

Im PlayStation Blog gibt es zur Feier des Jubiläums eine persönlich Nachricht von Kazunori Yamauchi, President of Polyphony Digital und Schöpfer von Gran Turismo. Dabei geht er bis zurück in seine Kindheit und wie alles begann.

Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter bei Polyphony Digital, Gran Turismo hat sich über 90 Millionen Mal verkauft. „Das ‚Streben nach Schönheit‘ ist die Motivation für die Entwicklung von Gran Turismo“, so Yamauchi. Sein Dank geht aber auch an alle Spieler.

Und vor allem kann ich den GT-Benutzern und Leuten aus der GT-Community gar nicht genug danken, die unsere neuen Titel gespielt haben, die manchmal als sehr experimentell bezeichnet werden konnten. Wir sind heute hier wegen all der Menschen, die uns unterstützt haben.

Was sind eure Erlebnisse mit 25 Jahren Gran Turismo?

Video zum Jubiläum

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony