Die Veröffentlichung von PlayStation 5, neue Hinweise auf Persona 5 Scramble sowie die Nominierten für The Game Awards gaben in den letzten Tagen zu reden. Neben einigen Neuankündigungen, aktuellen Veröffentlichungen und weiteren Videos wollen wir auch einen Blick auf unsere beiden neuen Reviews werfen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In dieser Woche war auch Europa an der Reihe mit der Veröffentlichung von PlayStation 5. Sony feierte dies mit einer großen Launch Night, Fans hofften derweil aber eher auf die neue Bestell-Welle, welche jedoch wiederum sehr schnell ausverkauft war.

Immer noch nicht offiziell angekündigt für den Westen ist Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4, Switch), obwohl es immer wieder neue Hinweise darauf gibt. Nun tauchte das Spiel in einer englischen Fassung bei mehreren asiatischen Händlern auf. So langsam könnte man diese Version also ruhig von Publisher-Seite aus bestätigen.

Wir nähern uns dem Jahreswechsel und damit der Award-Saison. Von besonderem Interesse sind dabei jeweils The Game Awards von Geoff Keighley. Die Show ist zwar auch jeweils gut für Informationen zu kommenden Projekten, für die Preise gibt es nun aber schon einmal die Nominierten in zahlreichen Kategorien.

Aufhorchen ließen die Hitman-Macher von IO Interactive mit der Ankündigung von Project 007, wobei man sich eine Ursprungsgeschichte von James Bond vorgenommen hat. Weitere Neuankündigungen erreichten uns mit void tRrLM(); ++ver; //Void Terrarium Plus (PS5) (Link), Picross S5 (Switch) (Link) und Shuuen no Virche -ErroR:salvation- (Switch) (Link). Den Sprung in den Westen schaffen wird zudem Arc the Lad R (Mobil). Die beiden Eröffnungsfilme anschauen könnt ihr euch neuerdings zu Dokapon UP! Mugen no Roulette (PS4, Switch) (Link) und Zoids Wild: Infinity Blast (Switch) (Link). Je die Launchtrailer stellen uns mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch) (Link), Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch) (Link), Katamari Damacy Reroll (PS4, Xbox One) (Link) und Pac-Man: Mega Tunnel Battle (Stadia) (Link) einige aktuelle Veröffentlichungen der letzten Tage vor.

In wenigen Tagen soll – endlich – Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheinen, man präsentierte das Projekt nochmals in einem Night City Wire und mit Konsolen-Gameplay. Die Gameplay-Features stellte man aus Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4, PS5, Switch, PC) vor und aus Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es einen Überblick über zwei weitere Kapitel. Gleich eine ganze Reihe an Videos zeigen Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse (PS5) (Link 1, Link 2) und bereits am 26. November erscheint Root Double: Before Crime After Days (Switch).

Ebenfalls frisch datiert wurde Fault – Milestone Two Side: Above (Switch) und zwar auf den 3. Dezember. Den nächsten Trailer gibt es auch zum Otome Code: Realize ~Wintertide Miracles~ (Switch) und mit Cotton Reboot! (PS4, Switch) kehrt schon bald ein Klassiker aus den 90ern zurück. Bald in den Early Access startet Tinkertown (PC), das einst bei Kickstarter finanzierte ENCODYA (PC) steht ebenfalls schon bald an und ChocoHunters (Mobil) ist ab sofort erhältlich. Das kostenlose Update zum Jahresende könnt ihr euch zudem für Animal Crossing: New Horizons (Switch) herunterladen.

Zu Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC) könnt ihr nun den DLC „Eine neue Kraft erwacht – Teil 2“ spielen und Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link 1, Link 2) ist ab sofort erhältlich. Im Januar erscheinen neue Sets zu LEGO Super Mario, der Anime Pokémon: Zwielichtschwingen erhielt eine Bonus-Episode spendiert und zum Kinofilm Monster Hunter, welcher schon bald zu sehen ist, gibt es nochmals einen Trailer. Wer derzeit in Japan weilt und Final Fantasy VII Remake (PS4) nochmals völlig neu erleben will, kann das mit einem „Real Stealth Game“ tun.

Beim ersten der zwei Reviews von JPGAMES haben wir uns mit Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Switch, Xbox One) (zum Testbericht) das längst überfällige, erste Rhythmusspiel der bekannten Reihe angesehen. Die Liederauswahl ist dabei gelungen, der Umfang aber leider etwas gering. Auch die überspannende Geschichte wird etwas vorangetrieben. Eine Mischung aus dynamischen, schnellen Kämpfen und einer detaillierten Simulation zum Reisanbau findet ihr bei Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Das Kampfsystem ist dabei motivierend und die Geschichte ist wunderschön, lediglich der Reisanbau ist etwas überambitioniert.