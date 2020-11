Mehrere asiatische Händler listen englische Version von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Der wilde Tanz um eine lokalisierte Version von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers geht munter weiter. Lang galt eine westliche Version des Musou-Nachfolgers zu Persona 5 lediglich als eine Frage der Zeit. Kürzlich verpasste ein aktueller Geschäftsbericht von Koei Tecmo der Vorfreude vieler Fans jedoch einen Dämpfer. In diesem tauchte der gefragte Titel nämlich nicht mehr – wie noch in vorangegangenen Berichten – auf.

Nun gibt es allerdings wieder ein Fünkchen Hoffnung für alle Phantomdiebe unter euch. Mehrere asiatische Händler listen derzeit Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in einer englischen Version. Sowohl der indonesische Händler PS Enterprise (PlayStation 4, Switch) und singapureanische Händler Qisahn (PlayStation 4, Switch) als auch Toy Or Game (PlayStation 4, Switch) bieten den Titel bereits mit einem Veröffentlichungsdatum an: dem 23. Februar 2021.

Toy Or Game merkt ferner spezifisch an, dass der Titel neben japanischer und englischer Sprachausgabe auch englische Texte aufweist. In dem Kontext ist anzumerken, dass es sich bei dieser Version um eine englische Veröffentlichung für den südostasiatischen Raum handeln würde. Allerdings erschien in jüngerer Vergangenheit auch schon Persona 5 Royal weltweit zeitgleich mit den südostasiatischen Versionen.

Bei alldem gilt es allerdings im Hinterkopf zu behalten, dass die Ankündigung einer westlichen Version von ‚Scramble‘ seitens Atlus aussteht. Also heißt es weiter: Abwarten und Tee trinken. Dass das Thema allerdings noch nicht vom Tisch ist, scheint klar. Es ist wohl nach wie vor mehr eine Frage der Zeit, wann wir hierzulande wieder an der Seite der Phantomdiebe das Unrecht bekämpfen können.

Eine neue Geschichte nach Persona 5

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers erzählt eine neue Geschichte, die nach Persona 5 spielt. Konkret ist ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5 vergangen und für die Phantomdiebe geht es in den verdienten Sommerurlaub. Aber auch da herrscht keine Ruhe! Überall in Japan ereignen sich seltsame Begebenheiten. Sind etwa die Paläste, die Gedankenwelten verdorbener Erwachsener, zurück? Die Phantomdiebe nehmen sich jedenfalls der Sache an.



Scramble tauscht die rundenbasierten Kämpfe kurzerhand gegen actionreiches Musou-Gameplay ein und entsteht folgerichtig durch das Koei-Tecmo-Studio Omega Force. Atlus fungiert als Publisher. Der Titel erschien ursprünglich für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 20. Februar 2020 in Japan.

via Gematsu, Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force