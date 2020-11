Picross S5 erscheint noch im November für Nintendo Switch

Erst seit April ist Picross S4 weltweit erhältlich, nun geht die beliebte Puzzle-Serie schon wieder in die nächste Runde. Entwickler Jupiter kündigte Picross S5 für Nintendo Switch an. Noch im November soll das Spiel für 9,99 Euro im Nintendo eShop erscheinen. Brandneue Puzzles erwarten euch dabei in den bekannten und beliebten Spielmodi Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross. Außerdem könnt ihr eure Spielzeit jetzt aufzeichnen und vergleichen. Für jedes Puzzle wird in jedem Modus die Spielzeit angezeigt. Außerdem könnt ihr euch die Gesamtspielzeit anzeigen lassen, falls ihr alle Puzzles lösen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Picross S5, Jupiter