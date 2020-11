Root Double: Before Crime After Days erscheint am 26. November für Nintendo Switch

Die ursprünglich für PS3 und PS Vita veröffentlichte „Xtend Edition“ von Root Double: Before Crime After Days wird am 26. November 2020 digital im eShop für Nintendo Switch erscheinen. Das gab Publisher Sekai Games bekannt. Ursprünglich erschien die beliebte Visual Novel bereits 2012 für Xbox 360 und Windows-PCs.

Die neue Nintendo-Switch-Version wird auch noch Handelsversionen erhalten. Die Standardversion könnt ihr euch schon bei Amazon vorbestellen*. Amazon führt den 21. Januar 2021 als Veröffentlichungstermin. Bei Strictly Limted Games gibt es darüber hinaus noch drei Sondereditionen bis hin zu einer Dakimakura Edition. Eine physische Limited Edition gab es übrigens kürzlich auch für die betagte PS Vita. Diese könnt ihr exklusiv und noch immer bei Play-Asia* erstehen.

Wir schreiben das Jahr 2030

Wir schreiben das Jahr 2030. In der isolierten Forschungsstadt Rokumei läuft das Geschäft wie gewohnt. Bis in der als „LABO“ bekannten Kernforschungsanlage plötzlich mehrere Explosionen ausgelöst werden. Die Stadt schickt „Sirius“, einen Elite-Rettungstrupp, um die Situation zu bewältigen. Die Situation wird jedoch nur schlimmer, als der Kernreaktor von LABO schmilzt, während Mitglieder von Sirius und weitere Überlebende noch immer im Inneren gefangen sind. In ihrem Überlebenskampf machen sie immer grausigere Entdeckungen und lernen, dass Zweifel ihr größter Feind sind.

Der Schlüssel zum Überleben liegt mit dem Senses Sympathy System (SSS) in den Händen der SpielerInnen. Ihre auf die Charaktere projizierten Emotionen, insbesondere Ihr Vertrauen in sie, prägen den Verlauf der Geschichte. Nur mit der effektiven Nutzung dieses Systems und der Vervollständigung der Geschichten beider Protagonisten kann der Spieler die Wahrheit zusammensetzen.

